JO de Pékin – Jovian Hediger: «Il n’y a pas de raison de faire la gueule»

«Pour l'instant, je me focalise surtout sur le skiathlon (ndlr: 2x15 km en styles libre et classique). J'ai de bonnes chances sur cette épreuve. Je m'y suis pas mal préparé cet été, en exerçant notamment le changement de matériel, avec des skis à roulette. Je me réjouis de voir si ça va payer. Et puis le 50 km aussi devrait me convenir. Mais ce qu'on attend tous le plus, c'est le relais. On mise beaucoup dessus. Je ne sais pas si j'en ferai partie. Mais si je suis de l'aventure, je donnerai tout!

La Chine? C'est assez particulier et nouveau pour nous. Je suis agréablement surpris. Le piste de course est ce qui nous concerne le plus et elle est taillée pour que les meilleurs soient devant. C'est un parcours bien préparé et il y a tout pour bien faire. Autour de la piste, ça ne me regarde pas vraiment et ce n'est pas à moi de juger. On est bien au Village olympique, on mange bien, il y a tout ce qu'il faut pour performer.

C'est toujours une joie de venir aux JO, surtout après toutes mes aventures... C'est excitant à chaque fois, mais peut-être encore un peu plus cette année après mes soucis de santé, surentraînement et maux de dos... Je me sens encore plus à fond dedans. Représenter la Suisse, la Suisse romande et le Valais, c'est une fierté. Cela donne encore plus envie de montrer de quoi je suis capable sur les skis.»