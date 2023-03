Journée des droits des femmes – Joyeuses paroles d’onanistes portées sur scène Amélie Vidon et Alenka Chenuz, jeunes diplômées des Teintureries, se sont attelées à porter sur les planches la masturbation. Interview. Stéphanie Arboit

Amélie Vidon et Alenka Chenuz se sont attelées à porter sur les planches la masturbation, tous sexes confondus. Telles des ethnologues du plaisir, elles incarnent les «confessions» de six personnes dans leur spectacle «Y a pas de mal». Charles Mouron

«C’est complètement dingue qu’on ait marché sur la Lune avant de cartographier le clitoris!» s’exclamait il y a moins de six mois l’actrice et mannequin queer Cara Delevingne, à Cannes. Et elle n’est de loin pas la seule à le penser. Il aura fallu la vague #metoo pour qu’enfin cet organe de pur plaisir sorte de l’ombre et devienne même un étendard de l’expression de la fierté tant féminine que féministe.