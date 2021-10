La rédaction - Joyeux anniversaire, Jean-Jacques Goldman!

C’est l’artiste le plus diffusé sur les radios francophones. La Suisse romande ne fait pas exception. Ce grand Monsieur de la chanson française est aimé, adulé et si talentueux que les plus illustres artistes populaires ont fait appel à lui.

Obsédé des éphémérides, passant en revue celui de la semaine prochaine, je suis tombé sur les fesses: ce lundi 11 octobre 2021, Jean-Jacques Goldman aura 70 ans. Eh ben ça!

Je conserve le souvenir d’un homme coutumier des scènes suisses. Qui n’a pas le souvenir d’une chanson de «JJG»? Interprétée par lui-même ou Johnny Hallyday, Céline Dion, Patricia Kaas, Patrick Fiori. Qui n’a pas en tête le généreux hymne des «Restos du Cœur» qui, selon la légende, aurait été composé en une seule nuit?

«J’ai eu la chance de vibrer à ces mélodies. Et surtout à ces textes déboussolants pour l’ado que j’étais.»

Grâce à mon père, j’ai eu la chance de vibrer à ces mélodies. Et surtout à ces textes déboussolants pour l’ado que j’étais. Je me souviens d’une interview de Goldman qui confessait qu’il arrivait au bout au niveau musical mais que la langue française lui offrait encore le moyen de continuer à l’infini. Une leçon.

Les tournées, de son propre aveu, le compositeur a toujours trouvé cela épuisant. Et c’est vrai qu’il donnait beaucoup à son public, malgré une humilité hors normes. C’était son côté suisse. Au Sentier, ceux qui ont eu la chance de vivre le spectacle ne sont pas près de l’oublier.

La patinoire de Malley et son ambiance de folie lors de la tournée «En passant» en 1998 et l’Arena de Genève pour l’incroyable show «Ensemble» en 2002 ont laissé des traces indélébiles. Lorsque je me remémore le duo avec Zep, dessinateur de Titeuf à la guitare, je me régale encore.

Et puis, presque plus rien. Goldman a choisi de stopper sa carrière personnelle. Il est «juste» resté le patron des Enfoirés.

Un petit mot… et une réponse

Et puis, plus rien du tout. Jean-Jacques a disparu. Il a même quitté son pays pour s’installer à Londres. Je me suis toujours dit qu’il aurait dû choisir la Suisse, que j’aurais peut-être la chance de lui poser quelques questions autour d’un café. Alors il y a peu, naïf, j’ai pris la plume et je lui ai écrit un petit mot en joignant ma carte de visite.

Je lui ai parlé de l’héritage musical paternel, expliqué qu’il ne se passait pas un jour sans que je ne l’écoute, que ses textes me touchaient, que grâce à lui (entre autres) je ne me lasserais jamais de notre langue. J’ai poussé le bouchon plus loin: je lui ai proposé d’aller boire un café.

Un jour, une lettre sur mon bureau. L’un des hommes les plus respectés de la chanson francophone avait pris la peine de me répondre. Je partage une partie de ses mots avec vous, parce qu’ils pourraient être les paroles d’une chanson de l’époque que l’on vit: «L’âge ne rend pas très loquace… Et le temps se fait plus rare. Merci pour votre sincère et cordiale invitation. Ne soyez pas triste. Ce monde, comme il va, me laisse sans voix…»

Toujours les mots justes, décidément.

Sébastien Jubin est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2018. Il couvre l'actualité fédérale, réalise des reportages, en particulier dans la partie nord du pays. Auparavant, il a travaillé à la RTS dans plusieurs cantons romands ainsi qu'à Radio Fréquence Jura. @SebastienJubin

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.