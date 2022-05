Festival de Cannes – «Joyland », une grande première pakistanaise à Un certain regard Dénichant un job dans un cabaret érotique, le cadet d’une famille conservatrice tombe amoureux d’une danseuse trans. Folle ambiance à Debussy. Edmée Cuttat

Alors que Ruben Ostlund nous noie dans des flots de vomi et que David Cronenberg cherche à nous faire croire que la chirurgie est le nouveau sexe en fouillant dans les entrailles des gens, un premier long métrage pakistanais fait son entrée cannoise dans Un certain regard.

Haider et sa femme cohabitent à Lahore avec la famille de son frère, tous évoluant sous le regard des autres. Mécontent, le père de Haider ne cesse de reprocher à son cadet de ne pas s’acquitter des tâches masculines, qu’il s’agisse de tuer une chèvre, d’empêcher sa femme travailler, ou de lui donner un petit-fils. Il est donc instamment prié de trouver un travail pour contribuer à subvenir aux besoins des siens.

Un jour, il déniche un job dans un cabaret érotique et tombe amoureux de Biba, une performeuse trans aux dents longues. Dès lors il est écartelé entre ce qu’on lui demande et sa volonté de vivre comme il l’entend.

Dans « Joyland », qui est aussi le nom d’un parc d’attractions à Lahore, Saim Sadiq évoque la façon de s’épanouir et de vivre librement sa sexualité dans une société patriarcale et conservatrice. Issu de la classe moyenne, Il s’est inspiré de sa propre famille et d’un théâtre près de chez lui où il a découvert un monde moins tabou qu’il l’imaginait.

C’est ce qui l’a poussé à interroger le concept du désir, de masculinité, de féminité. Ce long métrage a été présenté dans une folle ambiance à Debussy. Reste qu’il tient davantage de la découverte que de la réussite.

« Funny Pages » à la Quinzaine des réalisateurs

Toujours dans la catégorie première oeuvre, " Funny Pages" déménage . Cette comédie signée de l’acteur américain Owen Kline. évoque le passage à l’âge adulte d’un dessinateur adolescent rejetant le confort de sa vie pour partir en quête de lui-même. Et qui se révèle meilleur pour croquer le monde que pour gérer son quotidien chaotique.

Déterminé à éviter l’université au grand dam de ses parents scandalisés, il quitte la maison pour louer un taudis chez un propriétaire glauque, histoire de se concentrer au maximum sur sa vocation artistique. C’est drôle et complètement barré.

