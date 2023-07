Football – Benjamin Mendy signe pour deux ans à Lorient L’ancien international français, acquitté vendredi dernier de l’intégralité des accusations de viol et tentative de viol qui pesaient contre lui, s’est engagé avec le club breton.

Benjamin Mendy à sa sortie du tribunal de Chester, vendredi dernier. AFP

L’ancien international français Benjamin Mendy (29 ans), acquitté vendredi dernier par la justice britannique de l’intégralité des accusations de viol et tentative de viol qui pesaient contre lui, a signé pour deux saisons au FC Lorient, a annoncé le club ce mercredi.

«Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui la signature pour deux saisons du latéral gauche international français Benjamin Mendy», a indiqué le FC Lorient dans un communiqué, presque deux ans après le dernier match officiel du défenseur avec Manchester City.

«Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, Benjamin Mendy, champion du monde 2018, quadruple vainqueur de la Premier League sous les couleurs de Manchester City et champion de France de Ligue 1 avec Monaco notamment, vient renforcer l’effectif lorientais pour cette nouvelle saison», souligne le club breton.

«Le natif de Longjumeau, qui portera le numéro 5 chez les Merlus, fera ses premiers pas à l’Espace FCL (le centre d’entraînement lorientais) aujourd’hui (jeudi)», ajoute le FC Lorient.

Deux procès

Son transfert intervient cinq jours après la fin de son second procès à Chester (nord de l’Angleterre), où il avait été rejugé depuis la fin juin pour deux accusations de viol et tentative de viol.

Déclaré non-coupable lors d’un premier procès, après quatre mois d’audience, de six viols et d’une agression sexuelle, il avait été jugé à nouveau, accusé du viol d’une femme de 24 ans en octobre 2020 et de tentative de viol sur une femme de 29 ans deux ans plus tôt, accusations qu’il a fermement contestées, assurant que ces relations, qui se sont déroulées à son domicile, étaient consenties.

Manchester City, qui l’avait suspendu, n’a pas renouvelé son contrat qui était arrivé à échéance le 30 juin.

AFP

