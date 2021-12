Fait divers à Bulle (FR) – Jugé pour féminicide, il plaide l’accident

Un samedi soir de septembre 2019, un Fribourgeois de 52 ans avait téléphoné au 117 pour annoncer, dévasté, le décès de son épouse, survenu dans leur appartement de Bulle. Interpellé et incarcéré, l’homme – alors ivre – avait d’abord déclaré ne plus se souvenir des événements qui s’étaient déroulés dans la chambre du couple.

Dans les semaines qui ont suivi, il se remémorait que celle qu’il avait épousée moins d’un an plus tôt l’aurait menacé avec un couteau, et qu’il serait parvenu à la désarmer en la repoussant. Si elle n’a pas été établie avec certitude, la cause la plus vraisemblable de la mort de cette Brésilienne de 41 ans est un «traumatisme par secousses», au vu des hémorragies constatées au niveau des yeux et de la nuque.