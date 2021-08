Manifestation du 14 juin 2020 – Jugées pour avoir pris la rue lors de la Grève féministe Trois femmes contestent avoir volontairement bloqué l’avenue de Rhodanie et défendent un défilé militant. Romaric Haddou

Un rassemblement de soutien sous forme de déjeuner était organisé pendant toute la durée de l’audience devant le Palais de justice de Montbenon. Odile Meylan

Avec des mots différents mais d’une seule voix, elles plaident le «mobile honorable». Trois femmes étaient entendues, mardi matin, par le Tribunal de police de Lausanne pour des actes survenus lors de la Grève féministe du 14 juin 2020. Dans le même temps, un déjeuner de soutien était organisé à l’extérieur du Palais de justice de Montbenon.

Il est reproché aux prévenues d’avoir participé à une Critical Mass (défilé à vélo) ayant bloqué la circulation pendant 45 minutes sur l’avenue de Rhodanie et de n’avoir pas obéi à la police leur demandant de quitter les lieux. Elles contestent les ordonnances pénales et les sanctions reçues dans la foulée, en l’occurrence une peine pécuniaire avec sursis et une amende.