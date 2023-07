De Gstaad à Vidy – Juillet, le mois où Jeff Collet monte au filet Directeur des tournois dans l’Oberland et à Lausanne, le Vaudois se réjouit de retrouver la petite balle jaune, Stan Wawrinka et Belinda Bencic. Christian Maillard

Pour Jean-François Collet, «il n’y a rien de pire que d’ouvrir un tiroir et de ne pas le refermer». 24 HEURES/VANESSA CARDOSO

Jeu, set et match! Monter un projet, ficeler un budget et s’y tenir, c’est la devise de Jean-François Collet, qui a redonné vie au Swiss Open de Gstaad en 2006 avant de pérenniser ce rendez-vous centenaire et très attendu dans l’Oberland. «Il n’y a rien de pire que d’ouvrir un tiroir et de ne pas le refermer», se plaît à répéter ce chef d’orchestre qui s’apprête en fond de court à servir du beau jeu dans les montagnes bernoises alors que Wimbledon s’est conclu dimanche par le triomphe de Carlos Alcaraz au terme d’une finale âprement disputée entre les deux meilleurs joueurs du monde actuellement.