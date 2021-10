Petit commerce vaudois – JULI.O, ou l’art des cosmétiques inclusifs, naturels et locaux Se lancer dans une entreprise est un pari risqué, encore plus en temps de Covid. C’est pourtant le choix courageux qu’a fait Julie Dizerens en présentant ses produits sous la marque JULI.O. Maxime Kissou

Julie Dizerens s’est lancée dans son projet en autofinancement. Elo Durand

À l’origine, Julie Dizerens a fait des études de droit. Mais elle est désormais à la tête de son propre commerce de cosmétiques naturels, JULI.O. «Je faisais déjà mes propres shampooings solides par moi-même, puis j’ai essayé des préparations de crèmes et autres produits, explique la jeune femme de 27 ans. Ensuite, le confinement est arrivé comme une opportunité, parce que je travaillais à 100% avant et je suis descendue à 30%. Une amie qui a lancé une marque de thé m’a poussée à démarrer, et une autre, graphiste, m’a fait un logo. J’ai pu me lancer dans ce projet qui me trottait dans la tête depuis un moment. »

JULI.O propose toute une gamme, du gommage à la crème hydratante en passant par le gel anti-âge ou le sérum. Une PME de plus dans le paysage des cosmétiques artisanaux, donc? La réalité est un peu plus subtile. D’abord, la créatrice insiste, tous ses produits sont unisexes. «Je n’aime pas le marketing genré dans les cosmétiques. Et j’aime aller là où on ne m’attend pas, j’aime bousculer et questionner les codes. Je veux que tout le monde se sente légitime d’utiliser mes produits. »

JULI.O propose toute une gamme, du gommage à la crème hydratante en passant par le gel anti-âge ou le sérum. «Mes produits portent les noms de personnages littéraires que j'aime bien», explique la jeune femme. Elo Durand

La réflexion autour de sa gamme est également aboutie. «Mes produits portent les noms de personnages littéraires que j’aime bien. Pour moi, lire est un plaisir ouvert à tous: dans une librairie, il y en a pour tous les goûts et il y a une véritable diversité de personnes. Je voulais retrouver le même esprit pour mes produits. » Et pour parachever le tout, le nom reflète cette envie d’inclusivité. «Julio, c’était mon surnom à l’université. Je l’aime bien parce que c’est un prénom masculin, mais pour les gens, il ne fait aucun doute que je suis une femme. Ça correspond bien à l’univers de la marque, et mon envie de bousculer les codes. »

Les produits sont aussi le plus naturels possible. S’étant formée auprès de professionnels des cosmétiques, Julie Dizerens peut garantir la qualité de ses produits, qu’elle fabrique elle-même dans un atelier spécialisé à Daillens. La Vaudoise essaie de se tenir à certains principes écoresponsables en accord avec ses valeurs. Tous ses contenants sont en verre, par exemple.

Pour ses perspectives de développement, la créatrice espère un jour pouvoir vivre de ses produits. «J’aimerais pouvoir proposer mes solutions plus inclusives et responsables dans l’industrie hôtelière. D’ici là, je me concentre sur le développement de la marque notamment sur les réseaux sociaux. » Mais la jeune femme, toujours dynamique, n’attend pas les bras croisés: elle s’est liée à un incubateur LGBTQI+ pour s’améliorer et veiller à développer une communication inclusive.

Et puis, rien ne vaut un bon vendeur à la criée, alors Julie Dizerens ne s’est pas épargnée et a tenu un stand sur le marché de Pully. Il est aussi possible de retrouver ses produits au pop-up store The Local Corner, au Flon à Lausanne dès le 4 octobre.

Maxime Kissou est journaliste stagiaire. Il travaille pour le multimédia et la rubrique vaudoise. Diplômé de l'Académie des Médias et du Journalisme (AJM) de l'Université de Neuchâtel, il a aussi exercé à la RTS et au Courrier.

