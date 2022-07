Vital été (14/41) – Julia aime Patrick et Loïc qui aime Magali qui aime Paul… L’institutrice de 25 ans est polyamoureuse. Au couple monogame, elle préfère une constellation de relations. Les deux hommes qu’elle aime aiment aussi d’autres personnes. Catherine Cochard

La relation polyamoureuse consiste à «déconstruire le modèle relationnel du couple», comme l’explique Julia*. Noura Gauper

Les polyamoureux utilisent le terme de «polycule» pour illustrer le schéma relationnel formé par les différents embranchements entre les personnes. Un mot-valise composé de «polyamour» et «molécule», manière d’illustrer l’idée d’une structure de base formée d’atomes pouvant se combiner à l’infini. Ainsi Julia* aime Loïc* (avec qui elle est mariée) et Patrick*. Lequel aime aussi Magali* qui de son côté aime également Paul*, Jérôme* et Vincent*.