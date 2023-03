Watches and Wonders à Genève – Julia Roberts invitée d’honneur à Palexpo Le salon horloger a démarré avec la présence de la star américaine, venue participer à un événement de la marque Chopard. Caroline Zumbach

Julia Roberts à Palexpo lundi avec les coprésidents de Chopard, Caroline et Karl-Friedrich Scheufele. LAURENT GUIRAUD

Alors que Watches and Wonders a ouvert ses portes aux professionnels lundi matin, 250 invités triés sur le volet ont pu écouter l’actrice Julia Roberts dans l’auditorium du salon horloger.

La star américaine a fait le déplacement jusqu’à Palexpo à l’invitation de la marque Chopard, dont elle est l’ambassadrice. L’occasion pour les coprésidents de l’entreprise, Karl-Friedrich et Caroline Scheufele, d’annoncer leur engagement à utiliser au minimum 80% d’acier recyclé dans leur production de montres (bracelets et boîtiers compris) d’ici à fin 2023.

Pionnier dans le domaine

Vêtue d’un blazer blanc, l’actrice au sourire inégalé a déclaré qu’avant même de travailler avec la célèbre marque, elle admirait sa politique d’utilisation d’or éthique. «Dans le monde d’aujourd’hui, les maisons de luxe sont les principaux moteurs du changement et Chopard a été un pionnier dans le domaine de la durabilité. C’est donc un grand honneur pour moi de les rejoindre dans leur engagement à utiliser des matériaux plus responsables.»

Et d’ajouter: «J’ai trois enfants auxquels je dois répondre et c’est avec beaucoup de fierté que je peux leur parler de ces nouvelles pratiques.» La star s’est ensuite prêtée avec enthousiasme à une séance de photos aux côtés des autres intervenants, pour le plus grand plaisir des invités.

