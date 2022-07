Star américaine – Julia Roberts: le sourire trompeur L‘icône de la comédie romantique fête ses 20 ans de mariage. Un exploit à Hollywood. Et si elle est toujours aussi rayonnante à l’écran, elle s’est parfois aussi comportée en une abominable peste. Christophe Pinol

En 2016, elle avait brisé les codes du Festival de Cannes en montant les marches pieds nus, pour apporter son soutien à des femmes, éconduites à une autre projection parce qu’elles ne portaient pas de talons GETTY IMAGES/ANDREAS RENTZ

Julia Roberts, c’est l’un des sourires les plus éclatants de Hollywood. Égérie du parfum La vie est belle depuis 2012, elle le prouvait encore il y a quelques mois dans le dernier spot Lancôme. Et on devrait à nouveau voir ses yeux s’illuminer en octobre prochain, dans sa nouvelle comédie romantique, «Ticket to Paradise», où elle partage la tête d’affiche avec son pote George Clooney.