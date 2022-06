Un mariage inattendu – Julie Gayet, la victoire d’une discrète Huit ans après la fracassante révélation de leur liaison secrète dans la presse people, Julie Gayet a enfin dit oui à François Hollande lors d’une cérémonie surprise. Jennifer Segui

L’ex-président de la République François Hollande s’est marié à l’abri des regards à Julie Gayet. DR

Inattendue… Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’union devant Monsieur le maire de l’actrice et productrice Julie Gayet et de l’ex-président de la République François Hollande a pris tout le monde de court. Même les paparazzis, pourtant bien informés, ceux-là mêmes qui, en 2014, révélaient leur relation à la une de la presse people, n’ont rien vu venir. Coiffés au poteau, les «Paris Match», «Voici» et autres «Closer»!