«Révolution de l’Échiquier», une œuvre peinte à l’huile sur bois, la technique de Julie. Julie/Galerie du Marché

Il n’y a qu’un prénom – Julie – comme signature des peintures que fait découvrir la galerie du Marché, à Lausanne, jusqu’au 8 juillet. Mais c’est tout un monde qui se déploie dans son travail d’artiste, des images arrêtées qui s’inspirent du cinéma de Wes Anderson, le réalisateur de «The Grand Budapest Hotel» (2015) ou du très récent «Asteroid City», encore en salles.

Un monde de gare, de lieux publics où l’action est suspendue, sortie de son contexte scénarisé, et dans l’attente de ce qui va suivre. La trentenaire affirme cet univers à la fois pop, mélancolique et fantaisiste sur ses formats peints à l’huile sur bois. Les plus cinéphiles s’y reconnaîtront, mais c’est surtout l’esthétique vintage, les couleurs franches et flashy de l’Américain que la trentenaire française transplante dans son travail d’artiste.

La peinture de Julie est souvent frontale, comme ici dans «L’accusé No 1». Julie/Galerie du Marché

La peinture l’emporte

Une peinture gadget? Ou simple copie de…? Cela le serait s’il n’y avait pas cette vie, cette intensité, cette lecture personnelle. La peintre travaille la profondeur dans ses couleurs, la dramaturgie dans ses éclats de luminosité et une sorte d’étrangeté dans le rendu flouté des corps et des visages. Avec un certain sens du décalage. De l’espièglerie, même. Ainsi, le cinéma n’est plus qu’un lointain souvenir dans ses œuvres, qui se bornent à reconnaître une sorte de filiation. Et quelques emprunts, dont les possibles du cadrage ou les ressources du hors-champ.

«Étrange confrontation» fait partie des pièces inspirées par le cinéma de Wes Anderson. Julie/Galerie du Marché

Mais c’est réellement la peinture que Julie (Ramirez) met en avant dans toute sa force d’art frontal. Wes Anderson n’est pas son unique source d’inspiration. Elle pioche ses «portraits» dans son entourage, dans son quotidien d’observatrice de la spontanéité et de l’insouciance, ou sur les réseaux sociaux, comme cette gamine, petite star derrière ses lunettes de soleil, qui aspire un spaghetti de son assiette. Inspiré, autant que porteur et défenseur d’une élégance de la simplicité, son travail a su toucher: l’exposition est un succès. Parole de galeriste!

Florence Millioud a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locales. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition et d'ouvrages monographiques sur des artistes. Plus d'infos

