Évènement people – Julie Ordon mise sur les friandises Quatorze ans après avoir posé en couverture de «Playboy», le mannequin vedette genevois présente ses bretzels à Lausanne et Genève. Philippe Rodrik

L’ex-mannequin vedette Julie Ordon présente ses nouvelles créations pâtissières chez Bon génie Grieder, à Genève. Celles-ci sont intitulées Bretzel & Gretel. LUCIEN FORTUNATI

Julie Ordon a commencé sa carrière de mannequin à 15 ans et l’a terminée, lentement, il y a une demi-douzaine d’années. Cette Genevoise de 37 ans mise aujourd’hui sur les friandises et les souvenirs d’enfance. À cette fin, elle lance ce mardi, à Genève et à Lausanne, sa première collection «Bretzel et Gretel». Une création toute en confiseries, bénéficiant du soutien du détaillant genevois Bon génie Grieder et du prestigieux hôtel bernois Alpina Gstaad.

«Mon Bretzel et Gretel favori reste celui au chocolat blanc, avec la fleur de sel.» Julie Ordon, mannequin et actrice de Genève

Julie Ordon propose pour cet été une déclinaison Bretzel & Gretel en sept versions. Ce léger biscuit, conçu dans une pâte de brioche, en forme de huit, est certes le plus souvent agrémenté d’éclats de gros sel. Ce délice trouve ses origines entre l’Alsace, la Bavière et l’est de la Suisse. Mais Julie Ordon, ex-complice de Daniel Craig dans «Flashbacks of a Fool» (film britannique de Baillie Walsh, 2008), se veut innovante.