Concours hippique de Genève – Julien Epaillard, c’est l’homme à battre à Palexpo Le Français, qui saute sur un nuage, a remporté 74 victoires cette année et il en profite. De quoi en faire l’un des grands favoris de ce CHIG ce vendredi dans le top 10 et dimanche au Rolex Grand Prix. Christian Maillard

Julien Epaillard profite de monter et briller avec «Caracole de la Roque» qu’il va devoir quitter ce lundi. PIERRE MAILLARD

Même s’il est en «quarantaine» depuis cinq ans, qu’il a toujours été, avec son expérience, respecté dans les paddocks du monde entier, c’est, sans ambages, le cavalier qui monte en cette année 2022. Ou plutôt celui qui a grimpé à une vitesse vertigineuse au plus haut niveau. Depuis janvier, Julien Epaillard a franchi les obstacles sans coup de barres. Avec une dextérité qui fait de lui le champion le plus «couronné» de la saison. Il ne compte plus tous les flots qu’il a ramenés à la maison, mais le total a de quoi donner le vertige. Le Français, désormais No 3 mondial, en est à 74 en 2022, un record. Après ses 60 succès en 2021, il saute sur un nuage.