Théâtre et autobiographie – Julien Mages met son passé en danger Le dramaturge remonte sur scène à l’Arsenic à l’occasion de «Adolescence, Courir la nuit aboie», création prélevée sur les affres de sa jeunesse. Boris Senff

Le metteur en scène Julien Mages monte sur scène à Lausanne pour une évocation de sa propre jeunesse. FLORIAN CELLA/VQH

Les tourments bruissent dans les pièces que le dramaturge Julien Mages porte à la scène depuis une dizaine d’années. À la source de ses productions, on pouvait soupçonner une tempête intérieure. Elle se confirme avec «Adolescence, Courir la nuit aboie», nouveau spectacle où l’homme de théâtre lausannois replonge dans le passé d’une jeunesse «chaotique», «adolescence brisée» traversée par la délinquance et la drogue.

Pour affronter cette époque turbulente et passablement désespérée où le jeune homme qu’il fut se cognait la tête entre les murs des maisons de correction et les lendemains d’hier, Julien Mages, 44 ans, ne se contente pas de confier ses écrits et ses souvenirs à un alter ego. Il remonte sur les planches, renouant avec un métier de comédien pratiqué entre 2006 et 2011.