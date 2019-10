Julien Mages, rire et sang à fleur de peau

Une palpitation sensible court dans l’écriture de Julien Mages, ajustée à la scène par le dramaturge pour irriguer le flux des passions, même quand elles sont assénées avec une bonne dose d’ironie.

C’est le cas de «J’irai demain couvrir ton ombre», sa nouvelle création, présentée mardi à l’Arsenic. Ses trois personnages, un comédien, une spectatrice et un philosophe (Raphael Defour, Catherine Demiguel, Juan Bilbeny), endossent les apparences et les pulsations de la vie, même quand ils se cognent à leur propre caricature.

Réunis par leur amour du théâtre (ou sa détestation en ce qui concerne le très sec théoricien), ces amis équivoques frémissent, prêtent à rire et s’emportent après chaque pièce appréciée en commun, occasions de partager leurs vues esthétiques, vite rattrapées par leurs propres souffrances et obsessions. Au rayon «douceurs», le théâtre contemporain en prend pour son grade et pas seulement au jeu d’imaginer le plus gros chocolat à insérer dans ses orifices, passant d’un Kinder à un Toblerone.

Dans sa valse de sentiments ébouriffés et insatisfaits, «J’irai demain couvrir ton ombre» rencontre aussi ses trous d’air, ses platitudes ou ses maladresses. Mais, dans sa fébrilité enjouée, la pièce retombe toujours sur ses pattes déviant sur ses moments musicaux embués ou sur une trouvaille scénique simple et efficace comme ce canapé renversé laissant l’intellectuel qui s’y trouve doctement assis sens dessus dessous.