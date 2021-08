Saison 2 de «Nos amis sauvages» – Julien Perrot questionne notre cohabitation avec la faune locale L’émission nature redémarre samedi avec un reportage sur les chouettes des forêts du Jura vaudois. Rebecca Mosimann

Le premier épisode est consacré à la chouette chevêchette, plus petit rapace d’Europe qui habite dans les forêts du Jura. phototrip.cz - stock.adobe.com

Le fondateur de la revue «La Salamandre» reprend du service et les rênes de l’émission nature de la RTS, «Nos amis sauvages», pour une deuxième saison qui démarre ce samedi. À la différence des documentaires animaliers souvent filmés à l’autre bout de la planète, le projet de Julien Perrot se concentre uniquement sur les espèces sauvages de nos contrées et les défis qu’elles y rencontrent.

«Nous avons choisi des animaux ambassadeurs d’une thématique différente à chaque épisode. Nous parlerons de la chouette, qui inaugure la série, filmée dans le Jura vaudois et victime de la surexploitation forestière. Ou encore du moineau qui, comme les humains, souffre lui aussi de malbouffe et de baisse de fertilité.

Mais la nouveauté de cette deuxième saison de six épisodes est de donner la parole à des acteurs qui proposent des solutions aux défis rencontrés. Des personnes d’ici qui se mobilisent.»

À l’image de cette garde forestière de la vallée de Joux engagée dans la préservation des vieux arbres, habitat irremplaçable des chouettes.

«Nos amis sauvages», dont la troisième saison est déjà assurée, permet à Julien Perrot de renouer avec le média qui l’a fait connaître il y a plus de trente-cinq ans, invité de Pierre Lang dans «Escapades», l’émission nature de l’époque sur la Télévision suisse romande. «La boucle est bouclée, plaisante-t-il.

La télévision a apporté beaucoup de visibilité à mon projet de «La Salamandre» et elle garde toujours aujourd’hui un impact important sur les gens», concède celui qui s’est mis à la caméra en 2016 avec la création de sa chaîne YouTube et son programme court «La minute nature» aux 78’000 abonnés.

C’est d’ailleurs à partir de ces capsules vidéo où le naturaliste se filme lui-même qu’est née cette série. Là aussi l’équipe est réduite et consacre une journée de tournage à chacun des épisodes.

Ce qui n’empêche pas Julien Perrot de montrer comment le bivouac lui permet d’observer de plus près les animaux de la forêt. «Ce qui me nourrit le plus, c’est le temps que je passe en nature, que ce soit pour le travail ou le plaisir.»

