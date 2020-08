Cinéma – Juliette Binoche primée par le Festival du Film de Zurich La France est le pays hôte du Festival du Film de Zurich pour sa 16ème édition et après une première venue en 2014, Juliette Binoche y sera honorée cette année d’un Golden Icon Award.

Juliette Binoche revient au Festival du film de Zurich fin septembre. Elle y est déjà venue en 2014. KEYSTONE/WALTER BIERI

L’actrice française et oscarisée Juliette Binoche reçoit le Golden Icon Award au 16ème Festival du Film de Zurich (ZFF). Elle viendra y présenter son dernier film «La bonne épouse».

La France est le pays hôte du festival cette année et «c’est un plaisir particulier d’honorer une véritable icône du cinéma français», a déclaré Christian Junge, directeur artistique du ZFF, dans un communiqué jeudi. «Juliette Binoche est extrêmement polyvalente et se distingue par un choix judicieux de rôles. Elle donne de la profondeur à ses personnages, aussi bien dans les drames que dans les comédies.»

C’est la première fois que la plus haute distinction du ZFF est décernée à une actrice française. Mais ce n’est pas la première apparition de Juliette Binoche à Zurich: «J’ai été impressionnée par le dynamisme du festival», dit-elle de sa visite du ZFF en 2014, lit-on dans le communiqué de presse. Et elle a hâte de revoir des «gens qui sont passionnément intéressés par d’autres peuples et d’autres cultures».

Son nouveau film «La bonne épouse» de Martin Provost, qu’elle présentera au cinéma Corso à Zurich le 30 septembre, est une comédie dans laquelle Juliette Binoche incarne une femme qui dirige une école ménagère en Alsace à la veille de Mai 68. L’actrice parlera également de sa carrière avec le public le 1er octobre.

Le 16e Festival du film de Zurich se tiendra du 24 septembre au 4 octobre.

ATS/NXP