Histoire d’ici – 1798 – Junod de Bonvillars promène les ours de Berne à Paris Il y a exactement 225 ans, le révolutionnaire vaudois est en tête d’un étrange cortège qui conduit les ours bernois, trophées de l’Ancien Régime, sur les bords de la Seine. Erwan Le Bec

Évènement traumatique dans l’histoire bernoise, le vol des ours par les troupes françaises s’inscrit dans la logique des conquêtes de la révolution, qui se financent par le pillage «des oligarques» avec l’aide d’opposants locaux. Au centre, assis sur l’ours, s’agit-il de Junod de Bonvillars? © Stefan Rebsamen, Bernisches Historisches Museum

Début 1798, la poudre est encore dans l’air des champs de bataille de Neuenegg et de Fraubrunnen. L’Ancien Régime est en déroute tandis que le nouveau n’est, lui, pas encore tout à fait là. Cela n’empêche pas les enfants de la Liberté et des Lumières de prendre leurs aises et de piller Berne, image même de l’orgueilleuse ville patricienne, de la cave au grenier. Au retour, certains de ces soldats de l’an VI portaient, dit-on, jusqu’à quatre montres.