Jura vaudois – Le grand tétras ruine leurs montées en motoneige au chalet La justice déboute un couple qui voulait se rendre à sa guise sur les hauts de Mauborget, en scooter des neiges. Il n’aura droit qu’à deux allers-retours par hiver. Laurent Antonoff

Les juges ont estimé que la protection du grand tétras, particulièrement vulnérable en hiver et très sensible au dérangement lié aux activités humaines, l’emportait sur l’intérêt du couple de propriétaire. Getty Images/iStockphoto

L’oiseau protégé l’a emporté sur le monstre d’acier. La justice vaudoise, par le biais d’un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, vient de débouter un couple d’Argoviens, propriétaire de deux chalets à cheval sur les communes de Mauborget et de Tévenon. Ils voulaient continuer à se rendre en hiver sur leur alpage en motoneige, et cela autant de fois qu’ils le souhaitaient. La protection du grand tétras l’a emporté sur leurs envies de Grand Nord vaudois.