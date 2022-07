Réchauffement climatique – Jusqu’à 10’000 francs à qui plantera des arbres à Pully La Municipalité souhaite inciter la population et les entreprises à agir à leur échelle pour lutter contre les îlots de chaleur. Laurent Antonoff

Avec ses subventions, la Municipalité de Pully souhaite inciter la population et les entreprises à agir à leur échelle pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Pully, 28 juillet 2021. ©Florian Cella

De nouveaux Pulliérans vont sans doute se découvrir la main verte. La Municipalité annonce qu’elle subventionnera la plantation d’arbres et d’arbustes, le remplacement de haies d’arbustes exotiques ou encore l’aménagement de prairies et d’espaces de flore jusqu’à hauteur de 10’000 francs par projet et dans la limite des montants disponibles.