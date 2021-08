Trafic routier estival – Jusqu’à 11 km de bouchons au tunnel du Gothard Les automobilistes doivent compter environ deux heures d’attente pour traverser le célèbre tunnel suisse.

Comme chaque année à pareille époque, l’axe autoroutier du St-Gothard est pris d’assaut par les automobilistes de Suisse et d’Europe septentrionale. KEYSTONE/URS FLUEELER

Les jours se suivent et se ressemblent au tunnel du Gothard. Après avoir atteint jusqu’à 12 km dimanche, le bouchon au portail nord s’étend déjà sur 11 kilomètres dimanche à la mi-journée. Dans l’autre sens, il n’est que de 5 km au portail sud.

Comme chaque année à pareille époque, juillettistes et aoûtiens de Suisse et du Nord de l’Europe ont dû s’armer de patience pour passer les près de 17 km du tunnel du Gothard. Dimanche matin la colonne s’est peu à peu allongée entre Erstfeld et Göschenen pour atteindre 11 km vers midi, selon le site du TCS. Ce qui représente près de deux heures d’attente.

Samedi dans la matinée, la file à l’entrée nord est montée jusqu’à 12 km. Il a fallu attendre la fin d’après-midi pour que la situation s’améliore nettement, avec seulement deux kilomètres de bouchons.

Théâtre d’embouteillages

Dans l’autre sens, on a compté jusqu’à 8 km entre Quinto et Airolo, à l’entrée sud dans l’après-midi. En début de soirée, la file d’attente en direction du nord était encore de trois kilomètres. À Airolo ce week-end, le public a pu visiter l’Infocentre à l’occasion de son ouverture officielle. C’est l’équivalent de celui de Göschenen, qui présente les travaux de percement du second tube sous le Gothard.

La colonne restait longue plus au sud, sur l’autoroute A2 au Tessin. Entre Chiasso et Lugano, elle était d’environ dix kilomètres, en début de soirée samedi, soit une perte de temps d’environ 45 minutes. Une voie de l’A2 en direction du nord a dû être fermée en raison des dégâts causés par les intempéries et du risque de glissement de terrain.

Déjà le week-end dernier, le TCS avait mesuré jusqu’à 14 km dans le sens des départs vers le sud et 10 km dans celui des retours. Le chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens a duré toute la semaine, le tunnel étant souvent le théâtre d’embouteillages d’une longueur supérieure à 10 km.

ATS

