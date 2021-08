Circulation ralentie – Jusqu’à 12 km de bouchon au portail nord du Gothard Les vacanciers en voiture pour le sud ont une fois de plus dû patienter au Gothard. Samedi, la colonne de véhicules a atteint 12 km devant le portail nord à Uri tout comme dimanche à la mi-journée. Une file de voitures s’est aussi formée à l’entrée du portail sud.

Les automobilistes en direction du Sud devaient compter avec 2 heures d'attente ce week-end au Gothard (archives). KEYSTONE

Au pic des bouchons en direction du sud, les automobilistes ont dû compter avec deux heures d’attente. La situation s’est détendue durant les après-midi du week-end, selon la centrale routière TCS.

En sens inverse, du côté sud, la situation n’était guère meilleure. Les bouchons étaient de 5 km dimanche et 7 km samedi, soit une attente d’une heure et 10 minutes et une heure trente entre Quinto et Airolo.

Les voyageurs allant au sud pouvaient au moins profiter des températures encore estivales et d’un ensoleillement généreux au Tessin. Dimanche, il faisait encore 23 degrés à Locarno, contre 15 à 19 au nord des Alpes.

ATS

