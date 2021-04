Procès à Nyon – Jusqu’à 4 ans de prison réclamés pour les voleurs de jantes Le Ministère public demande des peines fermes à l’encontre de deux membres d’un trio de délinquants jugés pour d’innombrables délits commis il y a sept ans. Marine Dupasquier

Les trois hommes sont jugés pour une quantité faramineuse d’infractions, commises pour la plupart en 2014, alors qu’ils n’avaient pas plus de vingt ans. Ils excellaient notamment dans le recel de matériel automobile. Christian Brun

«Les prévenus étaient très organisés et ont agi comme des professionnels. Ils ont sévi dans la région durant une longue période et n’ont que très peu collaboré lors de l’enquête. Ils ont admis leurs délits du bout des lèvres et n’ont eu cesse de récidiver.»

Ces mots sont ceux de la procureure Valérie de Watteville Subilia, prononcés d’un ton irrité mercredi, lors de la deuxième journée d’audience où comparaissaient Alessandro*, Tiago* et Jovan*, trois passionnés de voitures jugés pour une quantité astronomique de délits de natures diverses, principalement du vol de matériel automobile.