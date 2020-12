Pandémie – Jusqu’à 70’000 vaccinations quotidiennes en Suisse dès janvier La cheffe de la section de contrôle de l’infection de l’OFSP, Virginie Masserey, a livré une interview à la presse dominicale. Les autorités sanitaires aimeraient que nous soyons 6 millions à être vaccinés.

Selon Virginie Masserey, cheffe de la section contrôle de l'infection à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), il est prévu de vacciner six millions de personnes jusqu'à l'été (archives). Keystone/ANTHONY ANEX

La campagne de vaccination contre le coronavirus commencera début janvier, estime l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Cheffe de sa section contrôle de l’infection, Virginie Masserey précise à la NZZ am Sonntag que 70'000 vaccinations par jour sont prévues.

Le premier vaccin devrait être homologué en Suisse d’ici janvier, précise Virginie Masserey à l’hebdomadaire alémanique. Il est ensuite prévu de démarrer les vaccinations dans tout le pays en même temps. Celles-ci devraient durer six mois, jusqu’à l’été, et toucher au total six millions de personnes.

Certains cantons déjà prêts

Plusieurs cantons en sont déjà à un stade de préparation très avancé, assure-t-elle également. D’autres planchent encore sur combien de centres de vaccination ils souhaitent mettre en place. Il peut s’agir là de salles de gymnastique, d’installations de la protection civile, d’hôpitaux, de cabinets médicaux ou de pharmacies.

Les groupes à risque doivent être vaccinés en premier lieu, rappelle Virginie Masserey. Outre les personnes âgées, il s’agit de diabétiques, de personnes souffrant de maladies pulmonaires chroniques ou d’hypertension. Afin que ces groupes soient vaccinés le plus rapidement possible, l’aide de médecins de famille sera nécessaire. Ceux-ci contacteront et vaccineront leurs patients au plus vite.

L’armée sollicitée pour le stockage

D’ici à la fin de l’année, l’armée aura mis en place toutes les infrastructures de stockage pour les vaccins. Afin de garantir les températures basses qu’ils requièrent, elle a dû acheter des équipements de refroidissement, de congélation mais aussi d’ultracongélation pour les produits qui se conservent à très basse température. «Nous ne pouvons pas communiquer le nombre exact et l’emplacement des lieux de stockage pour des raisons de sécurité», indique l’armée au Matin Dimanche. L’opération comporte en effet des risques: sabotage, vols ou espionnage.

ATS/NXP