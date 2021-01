Alerte météo – Jusqu’à un mètre de neige en Suisse romande mardi D’importantes quantités de neige sont attendues dans les plaines et les montagnes suisses. Météosuisse émet un avertissement de niveau 3 sur 5.

Des personnes font de la luge sur la neige fraiche au Chalet-a-Gobet le 1er janvier à Lausanne. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Entre mardi matin et mardi soir, 7 à 15 centimètres de neige fraîche pourraient tomber sur le Jura occidental, le Plateau romand et les Préalpes vaudoises, a annoncé lundi l’Office fédéral de météorologie et de climatologie. La Confédération a émis un degré de vigilance 3 pour ces régions.

Selon ses données, entre mardi midi et jeudi soir, il pourrait y avoir de nouvelles chutes de neige de 80 à 110 centimètres sur le versant nord des Alpes et en Valais au-dessus de 1000 à 1500 mètres. Ces chutes de neige pourraient être accompagnées de vents forts à tempétueux.

Selon le service météorologique fédéral Météosuisse, les précipitations arriveront par le nord-ouest. Entre mardi et jeudi, un fort courant amènera à plusieurs reprises de l’air polaire humide sur le versant nord des Alpes.

Le danger d’avalanche augmente

Le danger d’avalanche augmente avec l’arrivée de neige fraîche. Lundi, il était encore modéré, selon l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF). Mercredi, ce danger va augmenter de manière significative dans toutes les régions de Suisse. La neige fraîche et la neige soufflée se déposeront sur une surface très défavorable, peut-on lire dans le bulletin d’avalanche du SLF.

ATS