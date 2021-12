Votations du 13 février 2022 – Jusqu’où faut-il bannir la publicité pour le tabac?

Combattre une initiative populaire pour laquelle il nourrit une grande sympathie? Normalement, ce n’est pas l’exercice qu’un conseiller fédéral affectionne le plus. Mais Alain Berset connaît le métier, qui implique d’avaler quelques couleuvres. Ce jeudi à Berne, il s’est livré avec un tel plaisir à cet exercice que cela en devenait presque comique.

On parle ici de l’initiative populaire «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac», qui passe en votation le 13 février prochain. Alain Berset a estimé qu’elle «allait trop loin» et qu’il fallait lui préférer le contre-projet indirect sorti du parlement en septembre sous la forme de la loi sur les produits du tabac. Mais il s’est bien gardé de descendre en flammes l’initiative ou de louer le contre-projet.