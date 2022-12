La Journée de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est tombée en plein Mondial du Qatar, alors que des milliards de citoyens étaient pris en otage par les ego, bobos, caprices, humeurs, magouilles de footeux qui se tiennent les couilles… La grand-messe de la masculinité a relégué la condition de la femme au vestiaire.

On naît homme, c’est un acquis. Mais le rester est un devoir. Une discipline. Une sagesse. Car la masculinité toxique infuse partout la conscience de l’enfant, au travers le flot d’images et d’histoires de la conquête par la force de territoires, de terres, de ressources, d’humains.

Le petit garçon pige très vite que l’ordre du monde repose sur une domination richo-sexo-raciste. Et les institutions qui l’enveloppent, sexistes à leur insu, vont tolérer son agressivité, et l’encourager à s’approprier le temps, l’espace et la parole. Il est si facile pour l’homme d’enfiler le masque du patriarcat qu’on lui tend, même s’il sait qu’il est pervers et injuste, car il lui procure ce vernis d’autorité et de rationalité qui intimide les femmes ou les enfants. Et ce pouvoir est un puissant psychotrope.

«Comme si on arrêtait une guerre en construisant des camps de réfugiés, avec davantage de professionnels à leur chevet, tout en continuant à fabriquer et livrer des armes.»

On ne naît pas femme, on le devient par un dressage à la féminité hétéronormée, ce récit sociétal qu’on lui a tracé, comme un conte de Barbie qui ne vieillit pas. Pour rentrer dans ce rôle secondaire, il lui en coûtera des sacrifices, de l’endurance, des souffrances avec le sourire, de l’argent, quitte à en devenir folle comme bien d’autres avant elle. Il lui faudra une bonne dose d’effronterie et de force pour se constituer une personnalité robuste pour s’en émanciper, quitte à passer pour folle ou dysphorique en tout genre.

Une fille grandit dans un monde où la plupart de la presse – surtout féminine -, des pubs, des films, dirigés par des hommes, n’ont aucun respect pour son corps. Elle évolue dans une démocratie béquillarde sous perfusion de pétro-GAFAM-YouPorn… où ses droits, conquis de longue lutte par ses ascendantes, sont titubants.

Contre cette sourde guerre civile mondiale contre les femmes, la Suisse serait apparemment à la traîne en matière de moyens déployés. «Ce sont juste des femmes, c’est pas un drame», semblent penser nos politiques, quand ils jettent vite fait quelques mesurettes palliatives (augmentation des centres d’aide pour les victimes et de la formation…).

Réduites à des statistiques

On n’arrêtera pas cette guerre tant qu’on pathologisera les victimes, et se complaira à recueillir ou à diffuser leur récit trauma-pornographique, détaillé jusqu’à l’insoutenable, sachant que dans 99% des cas leurs paroles finiront allongées immobiles à côté de statistiques. Sachant que des insoupçonnables psychopathes en costard, en soutane, en blouse blanche, en uniforme à galons, en tenue de sport, ou avec une gueule de gendre idéal et sourire cathodique… continuent en toute immunité leurs sales petites affaires.

Alors, hop Suisse, bouge-toi le derche, montre l’exemple au monde, reprends ton expertise de la paix et de la sécurité que tu offres à l’OTAN, revends tes F-35A, avions et missiles sur Anibis, et investis dans des plans d’action nationaux pour mettre un terme à la violence et aux discriminations sexistes et sexuelles.

