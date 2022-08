Pas sûr que le «Procès des 200» puisse être adapté à l’écran. Démarré en septembre 2021, le marathon judiciaire des militants d’Extinction Rebellion jugés pour des faits de désobéissance civile ferait un assez mauvais feuilleton. Le scénario manque de suspense et les relations entre les acteurs principaux sont glaciales.

Dernier épisode en date, lundi matin devant la Cour d’appel du Tribunal cantonal. D’un côté, six activistes qui martèlent l’urgence d’agir face à la catastrophe climatique et à l’incapacité des pouvoirs publics. Comme en première instance. De l’autre, une Cour qui ne conteste pas mais qui rappelle le droit et qui, généralement, sanctionne. Comme en première instance.

Jugés par petits groupes, les militants sont persuadés d’être condamnés avant même d’entrer en salle d’audience puisque d’autres l’ont été avant eux pour les mêmes faits et avec la même ligne de défense. Lundi, les juges ont d’ailleurs insisté sur le coût important d’une procédure en appel, laissant entendre aux activistes qu’il était encore possible de renoncer. Ces derniers l’ont très mal pris, dénonçant «un moyen de pression».

«Après des mois de confrontation, de multiples condamnations et quelques acquittements combattus par les recours du procureur général, les militants climatiques et la justice vaudoise, qui n’ont pas vocation à s’entendre, ne parviennent même plus à s’écouter.»

Après des mois de confrontation, de multiples condamnations et quelques acquittements combattus par les recours du procureur général, les militants climatiques et la justice vaudoise, qui n’ont pas vocation à s’entendre, ne parviennent même plus à s’écouter.

Preuve en est cette curiosité dans la procédure d’appel: certains militants ont eu droit à une audience alors que d’autres ont été jugés en procédure écrite. Le Tribunal cantonal considérait que seuls des points de droit devaient être tranchés (l’une des conditions qui permettent la procédure écrite) alors que les militants voulaient être entendus sur les faits. Le Tribunal fédéral vient de leur donner gain de cause et impose la tenue d’une audience.

C’est un heurt procédural, une différence d’interprétation, mais elle ne fait qu’ajouter à l’incompréhension et conforte les avocats et leurs clients dans l’idée d’un traitement «incohérent» voire «arbitraire». Quand les actes d’accusation et les jugements sont similaires, de telles variations interpellent.

Hors du commun, le procès des 200 aurait sans doute mérité davantage de limpidité et un effort particulier en matière de communication. À défaut, le flou s’est installé et un fossé malsain est en train de se creuser.

