Élections au Conseil fédéral – Justice et Police, voilà le nouveau département de la peur La répartition des portefeuilles est l’un des enjeux clés de l’élection au Conseil fédéral. Un dicastère concentre beaucoup de crispations. Lise Bailat

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter (PLR) dirige le Département fédéral de justice et police depuis le 1 er janvier 2019. Elle souhaiterait en changer, selon plusieurs sources. TAMEDIA AG

Ce bureau-là, celui du chef du Département fédéral de justice et police (DFJP), offre une très belle vue sur les Alpes. Mais il doit être maudit. C’est Christoph Blocher qui l’avait confié juste après son éviction du Conseil fédéral en 2007. «Un huissier m’a raconté que le conseiller fédéral Friedrich avait dû démissionner quelque temps après son élection pour cause de maladie. Plus tard, c’est Elisabeth Kopp qui a dû le quitter. Finalement Ruth Metzler et moi-même avons été évincés du Conseil fédéral. Il faudra que je conseille à mon successeur de changer de bureau», disait le tribun UDC.