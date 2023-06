Qu’entend-on par «Justice for Mike»? Quand certains manifestaient mercredi avec cette pancarte justement pendant le 3e jour du procès où six policiers sont jugés pour leur intervention sur ce ressortissant nigérian, mort quelques heures après. Propageant ce slogan (ou «Flic violeur tueur» ou «L’État tue», que l’on a aussi vus pendant la Grève féministe) alors que, précisément, le Tribunal disséquait l’affaire depuis des jours et des heures dans la touffeur de Longemalle pour tenter d’établir les faits et les responsabilités.

Ce faisant, ces manifestants ne démontrent-ils pas qu’ils ne se contenteront que d’un verdict de culpabilité contre les forces de l’ordre incriminées? Et que si ces dernières sont punies sévèrement, ils demanderont – ils ont d’ailleurs déjà commencé – «Justice for Nzoy»? Ce jeune homme sur lequel un agent a tiré après qu’il a titubé, couteau à la main, sur les rails de la gare à Morges. Une affiche en ce sens a d’ailleurs déjà été posée dans le passage sous-voies. Pour eux, dénoncer un «racisme institutionnel», à défaut d’en amener la preuve, ne saurait souffrir aucun bémol. Partant, pourquoi attendre les résultats de l’enquête? Elle sera forcément menée «à charge».

«Cette tragique arrestation à l’issue fatale fracture les fronts.»

Dans le «camp opposé», une autre vox populi, par exemple sur les forums, réclame un blanc-seing absolu pour la police. Ils ne sont ni moins nombreux ni plus nuancés. «Il aurait mieux fait de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille comme la majorité des pères.» Et avec quel permis de travail?

«C’est un dealer qui tue nos enfants.» Les investigations ne l’ont pas formellement démontré mais, surtout, n’y a-t-il pas eu une vraie disproportion de moyens et d’action? En sachant que certains trafiquants ne passent que quelques jours en prison avant d’être à nouveau libérés. Même si on imagine bien la frustration des patrouilles devant cet état de fait. Et que ne dit-on pas sur l’avocat des plaignants, coupable de poser des questions qui dérangent? C’est pourtant son métier.

Et puis, plus généralement, en matière de drogue, qui crée la demande sur le marché? Le vendeur ou l’acheteur? Serait-on plus magnanime si le dealer avait une croix blanche sur son passeport? Cette tragique arrestation à l’issue fatale fracture les fronts. Mais la justice travaille, les enquêteurs aussi. Comme dit si bien une consœur, le véritable courage aujourd’hui, c’est la nuance. Et le respect d’une démocratie qui, malgré ses imperfections, fonctionne.



Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

