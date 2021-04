Initiatives sur les pesticides

Le début de la fin et de la faim

À propos du Grain de Sable de M. Sylvain Müller intitulé «Des pollutions si acceptables» («24 heures» du 20 mars 2021).

Dans son article, M. Müller dresse une liste de nombreuses pollutions que nous provoquons, dans notre vie de tous les jours. Pour y remédier, je vois deux possibilités. Diminuer notre consommation. Mais cela nuirait à notre confort, et l’économie mondiale, basée sur la croissance et le profit, ne peut pas s’en accommoder. Diminuer le nombre de consommateurs. Commençons par supprimer l’agriculture: 3% de pollueurs en moins. Suivront tous ceux qui en dépendent: artisans, fournisseurs d’intrants, contrôleurs, donneurs de conseils, etc.