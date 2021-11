L’invité - Justice: ne pas affaiblir la légitimité du Tribunal fédéral

Le 28 novembre, la Suisse se prononcera sur l’initiative sur la justice, qui propose la désignation par tirage au sort des juges fédéraux. Ces derniers sont actuellement élus par l’Assemblée fédérale, sur proposition des partis, pour un mandat de six ans. Comme pour le reste des institutions, c’est donc un principe fortement démocratique qui prévaut, ce qui assure la légitimité des tribunaux.

Il est néanmoins régulièrement critiqué, tant pour la brièveté des mandats des juges que pour l’influence des partis. L’initiative prétend apporter des réponses à ces critiques, mais elle échoue à atteindre ses objectifs et conduirait à un affaiblissement de la légitimité du tribunal, sans gain quant à la qualité de ses décisions.

«Des juges tirés au sort ne seraient pas plus indépendants ou plus neutres.»

Ainsi, la critique centrale de l’initiative porte sur l’appartenance des juges à un parti. Cette dernière ne pose toutefois pas de grand problème: elle est connue et publique, ce qui n’est pas forcément le cas d’autres liens d’intérêts qui pourraient compromettre le travail d’un juge. Elle permet en outre un contrôle de la représentativité politique du Tribunal, et donc de l’acceptabilité de ses arrêts.

Certaines décisions judiciaires (surtout d’une cour suprême) ayant un aspect politique, il est faux de croire que les juges ne sont pas influencés par leur vision du monde, quel que soit leur mode de désignation. Des juges tirés au sort ne seraient pas plus indépendants ou plus neutres. On ne saurait simplement plus où les situer sur l’échiquier politique, ce qui serait problématique d’un point de vue citoyen. La situation actuelle a le mérite d’être extrêmement transparente et exprime une autre valeur cardinale de nos institutions: la concordance.

Tirage au sort illusoire

Le remplacement de l’élection par le tirage au sort, critiquable fondamentalement d’un point de vue démocratique, apparaît illusoire. Pour s’assurer de la qualité des candidats soumis au tirage au sort, l’initiative prévoit leur présélection par une commission désignée par le Conseil fédéral. La part du sort dans la désignation des juges restera donc réduite et cette commission aura un pouvoir considérable en établissant les critères d’admission. Or on ne sait pas comment elle sera constituée ni quels seront ses biais. Cela revient à confier de fait la nomination des tribunaux fédéraux à un comité moins démocratique et moins transparent que le parlement, et qui, en plus, dépendrait de l’Exécutif.

Aucun système de désignation d’un tribunal ne s’impose par nature ou est exempt de critiques. Les alternatives proposées doivent être appréciées pour leurs qualités propres. Dans le cas présent, le système actuel, par sa grande transparence et sa forte légitimité démocratique, l’emporte toutefois largement sur la proposition obscure et technocratique de l’initiative.

Matthieu Carrel Afficher plus Avocat, conseiller communal et membre du bureau du PLR Lausanne

