Épreuves d’Adelboden – Justin Murisier, géant de la résilience Le Valaisan n’a jamais lâché, malgré de multiples opérations du genou qui l’ont freiné dans sa carrière. Enfin récompensé avec un premier podium à Alta Badia avant Noël, il veut définitivement s’installer parmi les géants. Sylvain Bolt Adelboden

Justin Murisier, qui a signé son premier podium en Coupe du monde avant Noël, fêtera ce vendredi ses 29 ans sur la Chuenisbärgli d’Adelboden. KEYSTONE

À force de répéter depuis le début de la saison qu’il devait se contenter de tops 10 ou 15 avant de viser un podium, Justin Murisier avait fini par convaincre les plus sceptiques que la jeune garde incarnée par Odermatt et Meillard, qui le reléguait loin derrière à l’entraînement, avait peut-être définitivement largué le «papy» de la bande, qui a dû renoncer à trois hivers en sept ans en raison de son genou meurtri.

«J’ai pris une revanche sur mon corps qui a toujours essayé de me rabaisser en me faisant comprendre que je n’y arriverais pas.» Justin Murisier, géantiste suisse

Mais le Valaisan, qui enfile son masque au sourire édenté après chaque manche, se moque royalement des idées reçues. Et il s’est offert un premier podium sur sa piste fétiche, la Gran Risa d’Alta Badia, comme un cadeau de Noël avant l’heure, le 20 décembre dernier. «Ce n’est jamais trop tôt pour faire un podium, surtout après dix ans en Coupe du monde, sourit avec un masque de Swiss-Ski plus formel le Valaisan qui laisse transparaître de la sérénité sur l’écran qui virtualise la rencontre. C’est une délivrance et un rêve d’enfance qui s’est réalisé. Et j’ai pris une revanche sur mon corps qui a toujours essayé de me rabaisser en me faisant comprendre que je n’y arriverais pas.»