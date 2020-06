Amérique du Nord – Justin Trudeau, le «bon élève» du continent face à l’épidémie Alors que les États-Unis détiennent le record mondial de victimes, le Canada a limité le nombre de décès. Grâce notamment à son système d’assurance maladie universelle. Hélène Jouan Montréal

Le premier ministre Justin Trudeau a misé sur la coopération avec les 13 provinces et territoires ainsi que sur la transparence pour engager tout le pays dans la lutte contre la propagation de l’épidémie. Dave Chan / AFP

Un continent, deux pays et deux réalités face à l’épidémie de coronavirus. Alors que les États-Unis dénombrent plus de deux millions de personnes infectées et près de 115’732 décès, le Canada compte 100’000 cas d’infection et 8218 morts.