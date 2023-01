Tour du monde en équipage – Justine Mettraux a trouvé le bon bateau La Genevoise fait une pause dans son programme solitaire pour s’élancer autour du globe avec son ancienne équipe 11th Hour Racing, de Charlie Enright. C’est l’Ocean Race. Grégoire Surdez - Alicante

Lors de l’Ocean Race, Justine Mettraux sera à bord de «11th Hour Racing». Son expérience est précieuse. JEAN-GUY PYTHON

La course au large fait toujours rêver. Alicante s’est même prise de passion pour ces drôles de monocoques qui sont partis dimanche pour un tour du monde de six mois en huit étapes. Direction le Cap-Vert après trois jours de mer musclée. Pendant un week-end, la marina a été prise d’assaut et le village de The Ocean Race n’a pas désempli. Des files d’attente pour une cerveza ou des croquettas de pollo. Des queues interminables pour accéder au musée consacré à cette épreuve née en 1973. Une visite incontournable qui plonge le visiteur dans le vif du sujet.