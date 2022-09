Une première seule en mer – Justine Mettraux en solo, c’est comme une évidence Sur le chemin du Vendée Globe, la navigatrice fait ses grands débuts seule en Imoca à Lorient. Un moment qu’elle attendait depuis longtemps. Grégoire Surdez - Lorient

Justine Mettraux aborde le Défi Azimut, dernière course avant le départ de la Route du Rhum, avec sérénité. JEAN-GUY PYTHON

Elle s’affiche sur les murs de la Cité de la Voile Éric Tabarly. En action, le regard déterminé, Justine Mettraux est dans son élément. Seule. Enfin. C’est la Suissesse qui a été choisie par les organisateurs du Défi Azimut, dernière course préparatoire avant la Route du Rhum prévue début novembre, pour incarner l’événement qui a lieu à Lorient. C’est en soi une belle reconnaissance pour une navigatrice qui fera ses grands débuts dans la classe reine des monocoques, ces fameux 60 pieds (18,28 m) Imoca que l’on retrouve tous les quatre ans sur le Vendée Globe. «C’est chouette de pouvoir être ici avec mon propre projet et de me confronter aux autres.»