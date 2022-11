Une navigatrice dans le vent – Justine Mettraux, la reine mer Première femme sur la Route du Rhum, la Genevoise est une vraie menace pour la concurrence. Portrait d’une navigatrice énigmatique qui s’est construite avec une régularité très helvétique.

Grégoire Surdez

Justine Mettraux se repose quelques jours en Guadeloupe avant de reprendre la mer prochainement en équipage pour un tour du monde. ALEXIS COURCOUX

On peut être une petite fille de Versoix. Qui marche le long de la route du Lac, avec son instrument sur le dos. Direction la leçon hebdomadaire de hautbois. Qui joue d’un tel instrument de nos jours? Austère, grinçant, strident, il faut vraiment être fan de Pierre et le Loup pour se lancer dans l’apprentissage fastidieux de cette sorte de clarinette au bec formé de deux anches. Il faut pincer entre ses lèvres l’embout aussi fin qu’une cigarette pour en sortir un son qui ne ressemble pas au cri du cochon qu’on égorge. Il faut ensuite des années pour combiner le souffle, le mouvement des doigts sur les clefs complexes du cylindre d’ébène pour que le reste de la famille remise enfin les boules Quiès au placard. Il faut avoir une pointe de folie, d’originalité, de détermination, pour être cette petite fille-là. Justine Mettraux a tout cela. On peut être une petite fille de Versoix et devenir, un quart de siècle plus tard, une femme qui traverse l’Atlantique en coup de vent.