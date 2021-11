Deux marins à terre – Justine Mettraux se remet de son abandon La navigatrice genevoise a rallié La Corogne et passé la nuit à terre. Elle revient sur les circonstances de son démâtage sur la Transat Jacques Vabre. Grégoire Surdez

Après avoir stabilisé la situation, sur11 th Hour, Justine Mettraux et Simon Fischer ont rejoint La Corogne au coucher du soleil mercredi soir. 11th Hour Racing

Ça commence toujours par un bruit anormal. Un crac, un boum. Et hue! Il faut vite aller voir ce qu’il se passe. «Nous avons entendu une forte détonation pendant que nous étions assis à l’intérieur et je pense que dès ce moment, nous avons compris, explique Simon Fischer, le coéquipier de Justine Mettraux. Nous sommes montés sur le pont pour évaluer la situation. Le mât était tombé sur l’avant du bateau.»

À 15 h 02 ce mercredi 10 novembre au large de La Corogne. La Transat du duo vient de s’achever abruptement alors qu’il naviguait en 7e position. Premier réflexe pour tout le monde, se soucier de la situation des marins. Un mât, c’est 29 mètres de carbone qui peuvent provoquer de très gros dégâts si on se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Sains et saufs. Deux mots qui soulagent et font passer au second plan l’aspect sportif de la péripétie. Avant de digérer, le duo a dû manger son pain noir. Tenter de récupérer l’appendice blessé, gisant dans l’eau, rattaché à la coque de «11th Hour» par son gréement. Il y a 25 nœuds de vent et la mer et agitée. Il fait froid et le ciel est sombre. La mission est impossible.