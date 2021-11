Voile – Justine Mettraux victime d’un démâtage La Genevoise et son coéquipier Simon Fischer sont sains et saufs mais doivent abandonner la Transat Jacques Vabre. Grégoire Surdez

Justine Mettraux et Simon Fisher ont dû abandonner. LDD

Justine Mettraux et Simon Fischer ont été victimes d’un démâtage mardi en fin de journée sur la Transat Jacques Vabre. Le 11th Hour Racing Team Alaka’i de la Suissesse et du Britannique est contraint à l’abandon. Les deux skippers sont sains et saufs et sécurisent pour le moment la situation. Ils devraient ensuite rejoindre un port de la côte nord espagnole.

La Genevoise était en approche du cap Finisterre et naviguait, comme depuis le départ, dans le peloton de tête. Après une mise en action tonique dimanche, au large du Havre, la flotte de cette Transat en double a connu une traversée du golfe de Gascogne d’une lenteur inédite à cette période de l’année.

En s’accrochant à la moindre risée et en exploitant le plein potentiel de son bateau, le duo avait parfaitement lancé sa course, avant de connaître ce coup d’arrêt fatal. La flotte Imoca, éparpillée du cap Finisterre au golfe de Gascogne, ne compte donc plus que 20 éléments. C’est toujours Apivia (Dalin Meillhat) qui mène le bal.

Chez les Utlim, emmenés par Maxi Edmond de Rothschild, la descente le long du Portugal en direction des Canaries se poursuit à vive allure.

Pendant ce temps, les Class 40 prennent, toujours, leur mal en patience dans un golfe désespérément trop calme au goût des 45 équipages engagés dans cette catégorie. Mardi soir, Banque du Léman pointait le bout de son nez aux avant-postes après une nuit compliquée (18e mardi matin). Simon Koster et Valentin Gautier sont dans le match.

Grégoire Surdez est journaliste à Sport-Center depuis 2019. Après un stage en candidat libre de 2002 à 2004 au sein de la rubrique des sports de 24 heures, il y travaille 5 ans. En 2009, il rejoint la Tribune de Genève et se spécialise dans le suivi du ski alpin, de la voile et du hockey sur glace. En 2020, il est co-auteur du livre «Suisses en Mer» (éditons Favre). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.