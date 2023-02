Environnement – Jute, lin ou ortie, des «mauvaises» herbes sont devenues très utiles Longtemps mal-aimées, ces plantes représentent aujourd’hui de sérieuses alternatives vertes aux matières plus polluantes comme le plastique. Un nouvel âge d’or.

Olivier Wurlod

Le jute pousse dans une atmosphère chaude et humide. Le Bangladesh en assure 95% de la production mondiale. ALAMY STOCK PHOTO/MUHAMMAD MOSTAFIGUR RAHMAN

Au marché, on en voit parfois pendre au bout du bras. Encore peu populaire chez nous car peu utilisé par la grande distribution, le sac en jute est en train de devenir une alternative sérieuse aux sacs en plastique. Réutilisable, très solide et résistant à la pluie, l’objet gagne peu à peu les faveurs des consommateurs occidentaux et cela malgré le fait que cette fibre provienne majoritairement d’Inde.