Révision du droit pénal sexuel – «J’utilise enfin le terme correct: j’ai subi des viols!» Abusée à plusieurs reprises, Nicole Uzun témoigne des conséquences désastreuses des crimes subis, pour que la loi suisse s’accorde à la réalité des victimes. Stéphanie Arboit

Rennaz, le 12 février 2021. Nicole Uzon avec son chien . (Odile Meylan/24heures) 24heures/Odile Meylan

«Le législateur doit comprendre les impacts des viols et agressions sexuelles sur les victimes! Il doit lire les écrits scientifiques, pas seulement les rapports des juristes! Pour moi, le mal est fait. Mais je témoigne en pensant à celles et ceux qui se sont suicidés. Et aux milliers d’anonymes qui se taisent. Même si la parole se libère un peu, les cas médiatisés ne restent que la pointe de l’iceberg.»

Fait extrêmement rare, Nicole Uzun, 65 ans, se livre à visage découvert, allant jusqu’à délier son psychiatre de son secret médical. Une prise de position qu’elle juge nécessaire, alors que l’avant-projet de révision du droit pénal en matière sexuelle est en consultation. «Après tant d’années, j’utilise enfin le terme correct: j’ai subi des viols. C’est de ça qu’il s’agit lorsqu’il y a pénétration, quel que soit le membre ou l’objet introduit!» Une définition qui fait l’unanimité ailleurs, mais qui est en discussion en Suisse (lire ci-dessous).