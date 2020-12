C’est votre histoire – «J’œuvre à la protection des pangolins» Maja est vétérinaire et passionnée par ce petit animal braconné pour ses écailles. Elle a passé deux ans dans la jungle à l’observer. Valérie Fournier

Savez-vous que le pangolin est un animal qui a 80 millions d’années? C’est une créature préhistorique aussi sympathique qu’inoffensive: elle n’a pas de dents et se roule en boule pour se protéger des prédateurs. Malheureusement, elle subit une extinction silencieuse. Je m’y intéresse depuis longtemps et j’ai monté un projet de sauvegarde qui avait bien pris en début d’année, avec notamment une conférence, le 15 février, pour la journée internationale du pangolin. Ensuite, tout a été stoppé par cette pandémie. Le virus complique passablement mon travail, déjà difficile, dans le pays où je me suis installée, la République centrafricaine.