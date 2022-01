Une Valdo-Genevoise aux Jeux – Kaleigh Quennec sera du voyage pour Pékin La fille de l’ex-président de GE Servette a été sélectionnée pour ses premiers Jeux olympiques. Elle en rêvait. Avec Sarah Forster, deux Romandes ont été appelées. C.MA.

Pékin, Kaleigh Quennec en rêvait. C’est désormais une réalité. JONATHAN VALLAT/archives

«Quand le coach m’a appelé pour me dire que j’étais du voyage, j’en ai eu des tremblements et mon cœur s’est mis à battre plus fort que d’habitude!» Kaleigh Quennec, qui avait manqué de peu les Jeux de PyeongChang, va vivre dans quelques semaines un rêve d’enfant à Pékin.

La fille de l’ex-président de GE Servette, qui évolue avec l’équipe universitaire de Montréal, a en effet été sélectionnée avec l’équipe de Suisse pour les JO dans une formation qui nourrit de grandes ambitions olympiques. En collaboration avec Daniela Diaz (Manager Women’s National Teams) et Lars Weibel (Director Nationalteams), l’entraîneur en chef Colin Muller a composé une équipe qui, après avoir atteint les demi-finales des championnats du monde 2021, veut se battre pour les médailles lors du tournoi en Chine.

L’équipe nationale féminine, qui avait remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi et qui s’était classée cinquième en 2018 à PyeongChang, pourra à nouveau compter sur la Jurassienne Sarah Forster ainsi que la Tessinoise Nicole Bullo qui va disputer ses cinquièmes olympiades.

La sélection suisse Afficher plus Gardiennes: Andrea Brändli (5.6.1997, Kloten), Saskia Maurer (29.7.2001, Röthenbach, BE), Caroline Spies 2.7.2002, Zwingen (BL). Défenseuses: Nicole Bullo (18.7.1987, Bedano TI), Lara Christen (2.10.2002, Huttwil/BE), Sarah Forster (19.5.1993, Vicques/JU), Sinja Leemann (19.4.2002, Gossau/ZH), Alina Marti (23.4.2004, Bleienbach/BE), Shannon Sigrist (20.4.1999, Henau/SG), Nicole Vallario (30.8.2001, Davesco/TI), Stefanie Wetli (4.02.2000, Rickenbach Sulz/ZH) Attaquantes: Rahel Enzler (30.07.2000, Unterägeri /ZG), Lena Marie Lutz (12.7.2001, Buchs/AG), Keely Moy (23.4.1998, San Diego/USA), Alina Müller, 12.3.1998, Winterthour/ZH›, Kaleigh Quennec (15.2.1998, Commugny/VD), Evelina Raselli (3.05.1992, Zoug), Lisa Rüedi (3.11.2000, Uetikon am See/ZH), Dominique Rüegg (5.02.1996, Rossrüti/SG), Noemi Ryhner (24.4.2000, Baar/ZG), Phoebe Staenz (7.01.1994, Zurich), Lara Stalder (15.5.1994, Lucerne), Laura Zimmermann (5.04.2003, Ringgenberg/BE).

