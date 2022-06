Sondage et prévisions – Kalshi, le site qui permet de parier sur presque tout Une plateforme de trading reconnue par le régulateur américain permet de faire des paris sur les événements politiques et économiques, le climat ou encore la course à la lune. Nicolas Pinguely

Un retour de l’Homme sur la lune, d’ici à 2025, figure parmi les paris proposés sur le site Kalshi. Presque 90% des personnes ayant misé estiment que cela ne se produira pas. KEYSTONE

L’Homme retournera-t-il sur la lune d’ici à 2025? L’économie américaine va-t-elle entrer en récession au second trimestre? L’année 2022 sera-t-elle la plus chaude jamais enregistrée? Aux États-Unis, il est désormais possible de parier sur presque tous les événements sur le site Kalshi. Un phénomène nouveau qui risque de bousculer le monde des prévisions économiques et politiques.