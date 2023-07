Lausanne-Sport – Kaly Sène, un vadrouilleur en quête de stabilité Le talentueux attaquant sénégalais, qui figurait, en 2020, dans la liste des 100 meilleurs M21 de la planète, espère montrer son gros potentiel au LS. Dès ce samedi, contre GC. André Boschetti

Kaly Sène espère trouver avec le Lausanne-Sport le temps de jeu et les bonnes conditions qui lui ont manqué la saison dernière à Bâle. CHANTAL DERVEY

Dans un monde logique, Kaly Sène (22 ans) ne devrait pas fouler le terrain synthétique de la Tuilière, ce samedi. Il y a moins de trois ans, l’attaquant sénégalais brillait avec l’équipe M19 de la Juventus où, depuis qu’il avait rejoint le club turinois, deux ans plus tôt, il enquillait but sur but. Une ascension fulgurante qui lui permettait de figurer dans la liste des candidats au titre de Golden Boy de l’année, qui rassemble les 100 meilleurs jeunes M21 de la planète. Une récompense qui est finalement revenue à un certain Erling Haaland.