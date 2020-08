Présidentielle américaine – Kamala Harris: «Il n’y a pas de vaccin contre le racisme» La Sénatrice démocrate de Californie est devenue mercredi la première femme de couleur à briguer la vice-présidence des Etats-Unis. Dans son discours d’investiture, elle a promis de se battre contre le racisme . Jean-Cosme Delaloye

Kamala Harris est devenue mercredi soir la première femme de couleur à être investie pour la candidature au poste de vioce-présidente des Etats-Unis. Elle s’est adressée aux électeurs démocrates depuis Wilmington, la ville de Joe Biden. keystone-sda.ch

Kamala Harris a prononcé mercredi soir à Wilmington le discours le plus important de sa carrière dans une salle vide. Pas confettis ni d’acclamations de la part de milliers de personnes qui auraient dû normalement dû assister à l’investiture historique de la première femme de couleur pour la candidature à la vice-présidence des Etats-Unis. A cause de la pandémie, la Sénatrice de Californie, âgée de 55 ans, a dû être félicitée virtuellement par des femmes connectées à la cérémonie via Zoom