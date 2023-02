Présidentielle américaine – «Kamala Harris peut devenir présidente à n’importe quel moment» Alors que les candidats pour 2024 commencent à sortir du bois, Alexis Buisson nous plonge dans le parcours hors norme de la numéro deux des États-Unis et s’interroge sur ses chances de s’installer à la Maison-Blanche. Yannick Van Der Schueren

Première procureure noire de San Francisco, première procureure générale de Californie, seconde sénatrice noire de l’histoire des États-Unis et actuelle vice-présidente du pays, Kamala Harris a été une pionnière toute sa vie. Washington, 7 février 2023. Jacquelyn Martin/keystone

Certains sont déjà dans les starting-blocks. À l’image des Républicains Donald Trump et Nikki Haley, qui a lancé sa campagne ce mardi. Côté démocrate, on attend encore la confirmation de Joe Biden. Tout porte à croire que le président américain se représentera en 2024, avec, à ses côtés, sa vice-présidente, Kamala Harris, première femme et première personne de couleur à occuper ce poste aux États-Unis.